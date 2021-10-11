Vladimir Putin'in zor anları! "Her şey yolunda..."

İŞTE ÖKSÜRÜĞÜN KAYNAĞI

Putin ise verdiği cevapta geçtiğimiz hafta Sibirya'daki gezisini işaret ederek, "Valentina İvanovna merak etme, her şey yolunda. Sadece Covid-19 için değil, tüm durumlara karşı tahliller yapılıyor. Hava serindi ve çok hareket ettim. Kötü bir durum yok" dedi.

PUTİN'DEN ÇAĞRI

Putin ayrıca Rus halkına aşı çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.