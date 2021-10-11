Vladimir Putin'in zor anları! "Her şey yolunda..."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen toplantıda birkaç kez öksürdüğünün fark edilmesinin ardından Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda "Her şey yolunda" diyerek, öksürüğünün nedenini açıkladı. İşte Putin'in zor anları...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarım ve sanayi sektörleri konulu online toplantıya katıldı.
1 saati aşan toplantının sonlarına doğru Krasnodar bölgesindeki tarımsal durum değerlendirildiği sırada Putin birkaç kez öksürdü.
Rus lider daha sonra Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi.
"SAĞLIĞINIZ İÇİN ENDİŞELENİYORUZ"
Toplantının başında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in önceki toplantıda öksürdüğünü fark ettiklerini söyleyerek, "Toplantıda öksürdünüz. Hepimiz endişelendik. Bu hafta uluslararası kadın forumumuz var. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Sağlığınız için endişeleniyoruz" dedi.
İŞTE ÖKSÜRÜĞÜN KAYNAĞI
Putin ise verdiği cevapta geçtiğimiz hafta Sibirya'daki gezisini işaret ederek, "Valentina İvanovna merak etme, her şey yolunda. Sadece Covid-19 için değil, tüm durumlara karşı tahliller yapılıyor. Hava serindi ve çok hareket ettim. Kötü bir durum yok" dedi.
PUTİN'DEN ÇAĞRI
Putin ayrıca Rus halkına aşı çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.
PUTİN KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda görev yapan yakın çalışma arkadaşlarının bazılarında korona virüs tespit edilmesi üzerine kendisini yaklaşık 2 hafta izole etmişti.
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