Ülke genelinde elektrikler kesildi! Tamamen karanlığa gömülen ülkede kriz büyüyor

YAKIT SIKINTISI NEDENİYLE SANTRALLER KAPATILDI

Ekonomik krizin günden güne derinleştiği Lübnan, karanlığa gömüldü. İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan hükümet yetkilisi, ülkenin en büyük iki elektrik santrali olan Deir Ammar ve Zahrani'nin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Elektrik santrallerinin çalışmayı tamamen durdurduğunu aktaran yetkili, söz konusu santrallerin birkaç gün boyunca yeniden faaliyete geçmesinin pek mümkün olmadığını ifade etti.