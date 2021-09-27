Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti! "Dikkatli olun" uyarısı geldi
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı günün erken saatlerinde faaliyete geçti. Yanardağda iki ayrı patlama meydana geldiği belirtilirken, uzmanlar çevrede yaşayan vatandaşları duman ve kül yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meksika'nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nda yerel saatle 02.38 ve 06.19 saatlerinde iki ayrı patlama kaydedildiği belirtilerek, yanardağın her iki patlamada da havaya duman ve kül püskürttüğü aktarıldı.
Yanardağ ağzından çıkan ve patlamaların etkisiyle bin 500 metre yüksekliğe kadar ulaşan duman ve kül bulutu nedeniyle Morelos ve Meksika eyaletlerinde yaşayan vatandaşları zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran uzmanlar, söz konusu bölgelerde pencerelerin kapalı tutulması ve dışarıya çıkanların ağız ve burunlarını ıslak bezle kapatmalarını tavsiye etti.
Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Popocatepetl, en son 17 Eylül'de kül ve duman püskürtmüştü.
Öte yandan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nın 5'inci en büyük adası olan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı ise 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor.
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