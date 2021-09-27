Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti! "Dikkatli olun" uyarısı geldi

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Popocatepetl, en son 17 Eylül'de kül ve duman püskürtmüştü.





Öte yandan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nın 5'inci en büyük adası olan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı ise 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor.