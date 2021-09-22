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Uruguay Devlet Başkanlığı binası önünde korkunç olay! Kendisini böyle ateşe verdi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Uruguay Devlet Başkanlığı binası önünde korkunç olay! Kendisini böyle ateşe verdi

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bulunan Devlet Başkanlığı binasının yer aldığı Plaza Independencia'da (Özgürlük Meydanı) bir kişi kendisini ateşe verdi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı...

Şahsın kendini yakma girişiminin ardından başkanlık konutunda görevli polis ve itfaiye ekipleri, olay yerine koşarak, adama yangın söndürücü ile müdahale ederek kurtarmaya çalıştı.

DURUMU CİDDİ

Kendisini yakan şahıs, itfaiye ambulansıyla Hospital de Clinicas'a ardından Ulusal Yanık Merkezi'ne (Cenaque) sevk edildi.

VÜCUDUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YANDI

Ulusal İtfaiye Departmanı sözcüsü Pablo Benitez yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 10.30'da meydana geldiğini belirterek, şahsın ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun yüzde 80'inin yandığını aktardı.

Benitez, şahsın kimliğini paylaşmazken, 32 yaşında olduğunu açıkladı.

BİR BİDON BENZİN BİR BAVUL...

Şahsın kendini neden yaktığı henüz netlik kazanmazken, adamın devlet başkanlığı binası önüne özel eşyaları ile iş aletlerinin olduğu bir bavul ve bir bidon benzinle geldiği aktarıldı.

Uruguay’da 32 yaşındaki adam kendisini ateşe verdi +18 URUGUAY'DA 32 YAŞINDAKİ ADAM KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ +18

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