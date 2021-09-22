Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak! Putin bizi dondurur mu?
Almanya'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla, ülkede doğal gaz tedariki ve fiyatlar tartışma konusu oldu. Artan enerji maliyetlerine değinen Alman basını, yaşananlardan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu. Bild gazetesi, konuyu "Putin bizi kışın dondurur mu?" sorusuyla gündeme getirdi. Haberde, "Milyonlarca Alman bu kıştan önce titremeli: Isınma maliyeti şokunun eli kulağında." denildi.
Çözüme kavuşamayan doğalgaz boru hattı projesi Kuzey Akım 2'de yaşanan belirsizliklerin yanı sıra Rusya'nın kıtaya gaz akışını azaltması, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının artmasına neden oldu. Alman basınından Bild gazetesi, konuyu "Putin bizi kışın dondurur mu?" sorusuyla gündeme getirdi. Haberde, "Milyonlarca Alman bu kıştan önce titremeli: Isınma maliyeti şokunun eli kulağında." denildi.
BİR AİLENİN GİDERİ 210 EURO ARTTI
Durumdan yaklaşık 30 milyon hanenin etkilendiği belirtilirken, Frankfurt merkezli Commerzbank'tan Carsten Fritsch, "Tüm zamanların en pahalı kışı yaklaşıyor." ifadesini kullandı. Halihazırda yaklaşık 20 milyon hanenin gazla ısındığı, dört kişilik bir ailenin 2020'ye kıyasla giderinin ortalama 210 euro artarak 1300 euro yükseldiği kaydedildi.
Gazete, artan maliyet nedenini "Kısmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kaynaklanıyor." şeklinde açıkladı. Avrupa Politika Analiz Merkezi'nden (CEPA) Benjamin Schmitt, "Gaz devi Gazprom, kasten Avrupa gaz depolama tesislerini yetersiz tedarik ediyor." diye konuştu. Schmitt, söz konusu tavır için "Avrupa Birliği'ni Kuzey Akım 2'yi hızlı bir biçimde onaylamaya teşvik etmek istiyorlar." açıklamasını yaptı.
"ALMANYA'YA ŞANTAJ YAPIYOR"
Haberde, "Tartışmalı boru hattı şimdiye kadar işletme ruhsatından ve sertifikasından yoksundu. Putin, görünüşe göre, boru hattına yeşil ışık yakılması için doğalgaz arzını keserek Almanya'ya ve diğerlerine şantaj yapmak istiyor." ifadelerine yer verilerek, şöyle denildi: "Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov dahi itiraf etti: 'Elbette, Kuzey Akım 2'nin mümkün olan en hızlı şekilde devreye alınması, Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını dengeleyecektir.' Milyonlarca hane artık masrafları karşılamak zorunda."
ABD KUZEY AKIM 2'YE KARŞI
Projeyi "Rusya'nın enerji silahı" olarak değerlendiren ABD'nin itirazları nedeniyle geciken Kuzey Akım 2 konusunda Washington ve Berlin geçtiğimiz temmuz ayında el sıkışmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gelişmeyi "ABD ile yapıcı çözümler bulmamız çok iyi." diyerek duyurmuştu.
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