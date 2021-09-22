Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak! Putin bizi dondurur mu?

"ALMANYA'YA ŞANTAJ YAPIYOR"

Haberde, "Tartışmalı boru hattı şimdiye kadar işletme ruhsatından ve sertifikasından yoksundu. Putin, görünüşe göre, boru hattına yeşil ışık yakılması için doğalgaz arzını keserek Almanya'ya ve diğerlerine şantaj yapmak istiyor." ifadelerine yer verilerek, şöyle denildi: "Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov dahi itiraf etti: 'Elbette, Kuzey Akım 2'nin mümkün olan en hızlı şekilde devreye alınması, Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını dengeleyecektir.' Milyonlarca hane artık masrafları karşılamak zorunda."