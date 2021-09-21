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Taliban'dan Birleşmiş Milletler'e büyükelçi mektubu! Genel Kurul görüşmelerine katılmak istiyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Taliban’dan Birleşmiş Milletler’e büyükelçi mektubu! Genel Kurul görüşmelerine katılmak istiyoruz

Son dakika haberi... Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi. Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin Temsilcisi Ghulam Isaczai'in temsil ettiği belirtildi.

Taliban, Birleşmiş Milletlere (BM) mektup göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.

"BİZİM TEMSİL ETMEMİZ GEREKİYOR"

BM'de Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken, Taliban, BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta örgütte eski hükümetin değil kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, gönderdiği mektupta, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.

SUHEYL ŞAHİN ADAY

Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi. Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor. Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

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