Taliban’dan Birleşmiş Milletler’e büyükelçi mektubu! Genel Kurul görüşmelerine katılmak istiyoruz

SUHEYL ŞAHİN ADAY

Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi. Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor. Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.