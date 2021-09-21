Son dakika: Almanya’dan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile ilgili diğer ülkeler flaş çağrı

Kaynaklar, Ghebreyesus'un henüz resmi olarak ikinci dönem için adaylığını açıklamasa da şu anda bilinen tek aday olduğunu belirtti.

Almanya, DSÖ'nün önemli bir mali destekçisi olduğu için Ghebreyesus'a verdiği destek önemli olurken, Ebola ve Covid-19 salgınlarını iyi yönettiği düşünülen Ghebreyesus'un ikinci dönemine kesin gözü ile bakılıyor.