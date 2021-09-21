Son dakika: Almanya'dan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile ilgili diğer ülkeler flaş çağrı
Son dakika haberi: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un ikinci dönemini desteklediğini belirterek, diğer ülkeleri de Ghebreyesus'u desteklemeye çağırdı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci bir 5 yıllık dönem tekrar aday olacağını kamuoyuna henüz açıklamasa da Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Ghebreyesus'un ikinci dönemini desteklediğini belirtti.
Spahn ayrıca, diğer ülkeleri bu hafta sona ermeden önce eskiden Etiyopya Sağlık Bakanı olan Ghebreyesus'u desteklemeye çağırdı. Spahn basına verdiği demeçte, "Ortak ülkeleri Genel Direktör Tedros'u aday göstermek için bize katılmaya davet ediyoruz" dedi.
Kaynaklar, Ghebreyesus'un henüz resmi olarak ikinci dönem için adaylığını açıklamasa da şu anda bilinen tek aday olduğunu belirtti.
Almanya, DSÖ'nün önemli bir mali destekçisi olduğu için Ghebreyesus'a verdiği destek önemli olurken, Ebola ve Covid-19 salgınlarını iyi yönettiği düşünülen Ghebreyesus'un ikinci dönemine kesin gözü ile bakılıyor.
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