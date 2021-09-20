Son dakika: Rusya’daki bir üniversitede silah sesleri duyuldu! Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.

CAMLARDAN ATLAYARAK KAÇTILAR

Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor. Büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı.

Saldırganın üniversiteye geldiği anlar böyle görüntülendi. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.

Detaylar gelecek...