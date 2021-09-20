20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'daki bir üniversitede silah sesleri duyuldu! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Rusya'daki bir üniversitede silah sesleri duyuldu! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Rusya’daki bir üniversitede silah sesleri duyuldu! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.

CAMLARDAN ATLAYARAK KAÇTILAR

Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor. Büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı.

Saldırganın üniversiteye geldiği anlar böyle görüntülendi. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA