Son dakika: Rusya'daki bir üniversitede silah sesleri duyuldu! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberleri... Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.
CAMLARDAN ATLAYARAK KAÇTILAR
Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor. Büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı.
Saldırganın üniversiteye geldiği anlar böyle görüntülendi. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.
Detaylar gelecek...