Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi: Türkiye ile tarihi ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz

Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Mehdi, şubat ayında göreve geldikten sonra gerçekleştirdikleri faaliyetleri, gündemdeki konuları ve uluslararası ilişkileri değerlendirdi.

Aralık 2019'da devrilen Ömer el-Beşir rejiminin Sudan'ın dış ilişkilerinde gerginliğe sebep olduğunu belirten Mehdi, "Amaçları, Sudan'ın egemenliğini korumak değil kendi iktidarlarını korumaktı. Bölge ve uluslararası anlamda bazı ülkelere karşı düşmanlık gösteriliyordu. Bu politika, Sudan için izolasyon, yaptırımlar, ilişki kesme ve ambargolara yol açtı. Geçiş dönemi hükümeti ise bu sıkıntıları çözmeye çalıştı ve çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın dış politikasının ülkelerle dengeli, ortak çıkarlara dayanan ilişkiler kurmak olduğunu dile getiren Mehdi, özellikle Afrika'ya açılım yaşandığı anlattı.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM GİRİŞİMİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ"

Mehdi,"Uluslararası boyutta sağlam adımlarla ABD, Türkiye ve diğer ülkelerle yeni iş birliği protokolleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın Türkiye yaptığı "başarılı" ziyaretin Türkiye ile olan tarihi ilişkileri doğru yöne koyduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, Sudan'ın Etiyopya ile sınır krizine yönelik Türkiye'nin çözüm girişimini olumlu karşıladığının altını çizdi.

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, "Türkiye'yle tarihi ilişkilerimizi güçlendirmeye ve iş birliğini genişletmeye çalışıyoruz." dedi.

Hedasi Barajı dosyası ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan kararı Sudan Dışişleri Bakanlığının "zaferi" olarak nitelendiren Mehdi, "Hedasi Barajı ve sınır krizi doğrultusunda Etiyopya ile ilişkilerde gerginlik yaşandığını itiraf etmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Mehdi, Somali'de yaşananlarla ilgili Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) nezdinde girişimde bulunacaklarını sözlerine ekledi.