Günlerdir haber alınamayan Muhyettin Aydın’ın cesedi bulundu! Betona bağlayıp göle atmışlar

TÜRK AİLE KAYIPLARA KARIŞTI

Emniyet yetkilileri soruşturma kapsamında Rennes'de bir dairede inceleme yaptı. Dairede Aydın'ın temasta olduğu düşünülen üç çocuklu bir Türk ailenin yaşadığı ve cesedin bulunmasından birkaç gün önce Türkiye'ye giden aileden o günden beri haber alınmadığı belirtiliyor. Polis, bu aileyle cinayet arasında ne tür bir bağlantı olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı.