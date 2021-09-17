Çin’den Kırgızistan’a yüz binlerce doz Covid-19 aşısı yardımı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Güvenlik Konseyi toplantısı ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin Devlet Konseyi Üyesi, Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Caparov ile Wang Yi, Kırgızistan ile Çin arasında güvenlik ve savunma, ticari ve ekonomik işbirliği ve yatırımları çekme alanlarında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Kırgız lider, Çin'in pandemiye rağmen son birkaç yılda ticarette ve Kırgız ekonomisine yatırım çekmede önde gelmeye devam ettiğini vurguladı.





Günümüzde ülkedeki yatırım ortamını iyileştirmek için aktif önlemler alındığına dikkat çeken Sadır Caparov, aynı zamanda, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini yoğunlaştırmak ve geleneksel olarak yüksek stratejik ilişkileri sürdürmek için iki ülke arasındaki düzenli uçuşların yeniden başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti. Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun inşası konusuna değinen Cumhurbaşkanı, projenin hayata geçirilmesinin sadece Kırgızistan için değil, tüm bölge için hayati bir ulusal proje olduğunu ve Kırgız tarafının bu yönde aktif bir diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunun altını çizdi.





Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov'a ve Kırgız halkına sıcak selamlarını ileten Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan ile iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmekle ilgilendiğini söyleyerek, ülkeye istikrar ve sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınma diledi. Çin Devlet Konseyi Üyesi, Çin Hükümeti'nin ülkenin sosyoekonomik kalkınmasını desteklemek için Kırgızistan'a 650 milyon yuan (yaklaşık 100 milyon ABD doları) tahsis etmeye hazır olduğunu kaydetti.





Wang Yi ayrıca, Çin'in Kırgızistan'a yaklaşık 1 milyon doz Çin aşısı ve tıbbi malzeme sağlamaya karar verdiğini belirtti. Çin tarafının yol yapımı ve sulama şebekelerinin genişletilmesi alanında ortak projelerin uygulanmasına olan ilgisini dile getiren Çin Dışişleri Bakanı, Kırgız lideri Sadır Caparov'un epidemiyolojik durumun istikrara kavuştuğu için iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması gerektiği konusundaki görüşünü de destekledi.