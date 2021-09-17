DSÖ’den ilk açıklama geldi! Ebolaya benzeyen bulaşıcı Marburg Humması salgını sona erdi

BULAŞMA ENFEKTE VÜCUT SIVILARI VE DOKUSU İLE TEMAS YOLUYLA GERÇEKLEŞİYOR

Marburg Hummasında vaka ve ölüm oranları, virüsün mutasyonları ve salgın yönetimine bağlı olarak geçmiş salgınlarda yüzde 24 ila yüzde 88 arasında değişiyor.

MARBURG SEMPTOMLARI NELER?

Ebola ile aynı aileden olan Marburg, meyve yarasalarından insanlara bulaşıyor ve enfekte kişilerin vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla yayılıyor. Semptomlar ise baş ağrısı, kan kusma, kas ağrıları ve vücuttaki çeşitli deliklerde kanama olarak kendini gösteriyor.