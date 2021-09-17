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DSÖ'den ilk açıklama geldi! Ebolaya benzeyen bulaşıcı Marburg Humması salgını sona erdi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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DSÖ’den ilk açıklama geldi! Ebolaya benzeyen bulaşıcı Marburg Humması salgını sona erdi

Batı Afrika ülkesi Gine’de Marburg Hummasının sona erdiği duyuruldu. Hastalık ebolaya olan benzerliğiyle dikkat çekiyordu. Son 42 gün içinde hiç yeni vaka kaydedilmeyen ülkede Marburg Hummasının sona erdiği ilan edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden ise yaşanan son gelişme sonrası ilk açıklama geldi.

Ebolaya benzer ve oldukça bulaşıcı olan Marburg Humması ilk olarak Batı Afrika'da ortaya çıkmış, 9 Ağustos'ta doğrulanmıştı. Marburg Hummasına bağlı ilk can kaybının yaşandığı Gine'de alarma geçen yetkililer, hastalığa karşı hızla önlem almıştı. İki kuluçka dönemi veya enfeksiyon ile semptomların başlangıcı arasındaki süre olan son 42 gün içinde hiç yeni vaka kaydedilmeyen ülkede Marburg Hummasının sona erdiği ilan edildi.

DSÖ'DEN İLK AÇIKLAMA

Salgın sona ermiş olsa da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgının ülkede yeniden canlanmasına hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olma çabalarında Gine'yi desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

Marburg Humması doğrulandıktan sonra 21 gün boyunca 170'ten fazla yüksek riskli temaslı izlenmişti.

BULAŞMA ENFEKTE VÜCUT SIVILARI VE DOKUSU İLE TEMAS YOLUYLA GERÇEKLEŞİYOR
Marburg Hummasında vaka ve ölüm oranları, virüsün mutasyonları ve salgın yönetimine bağlı olarak geçmiş salgınlarda yüzde 24 ila yüzde 88 arasında değişiyor.

MARBURG SEMPTOMLARI NELER?

Ebola ile aynı aileden olan Marburg, meyve yarasalarından insanlara bulaşıyor ve enfekte kişilerin vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla yayılıyor. Semptomlar ise baş ağrısı, kan kusma, kas ağrıları ve vücuttaki çeşitli deliklerde kanama olarak kendini gösteriyor.



SENEGAL DE MARBURG HUMMASI TANISINI DOĞRULAMIŞTI
Gine'deki Marburg Hummasına bağlı ilk can kaybı bu yılın başlarında 12 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının sona ermesinden sadece 2 ay sonra yaşanmıştı. Gine'nin ulusal kanamalı ateş laboratuvarındaki analistlerin ardından Senegal'deki Pasteur Enstitüsü'de hastaya konulan Marburg Humması tanısını doğrulamıştı.

Öte yandan, hem Marburg Humması vakası hem de bu yılki Ebola vakaları, Gine'nin Liberya ve Fildişi Sahili sınırlarına yakın Gueckedu ilçesinde tespit edilmişti.

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