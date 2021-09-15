İngiltere’de Başbakan Boris Johnson 4 bakanını görevden aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede değişikliğe gitti.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Adalet Bakanı Robert Buckland ve İskan Bakanı Robert Jenrick'i görevden aldı.

Dominic Raab Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak atanırken, Raab'tan boşalan Dışişleri koltuğuna ise Liz Truss getirildi.

Robert Jenrick'in yerine Michael Gove İskan Bakanı olarak atanırken, Nadine Dorries ise Kültür Bakanı oldu.

Williamson'dan boşalan Eğitim Bakanlığı koltuğuna da Nadhim Zahawi getirildi.

Ticaret Bakanlığına Anne-Marie Trevelyan atandı.

Savunma Bakanı Ben Wallace, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Maliye Bakanı Rishi Sunak kabinedeki görevlerini korudular.