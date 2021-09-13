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BM Genel Sekreteri Guterres açıkladı: Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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BM Genel Sekreteri Guterres açıkladı: Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış

Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını açıkladı.

Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi.

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