Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberine göre: Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Arjantin'in San Salvador de Jujuy kentinin 173 kilometre batısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
EMSC, depremin Jujuy eyaletinde yer alan San Salvador de Jujuy kentinin 173 kilometre batısında ve yaklaşık 171 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
DÜNYADAKİ SON DEPREMLER
4.8 Norveç Denizi 2021-09-13 09:15:37 (UTC+03:00) 10.0 km 3.2 13 km
3.2 Alaska 2021-09-13 09:11:42 (UTC+03:00) 43.0 km 6.2 79 km
6.2 Arjantin 2021-09-13 08:18:13 (UTC+03:00) 193.4 km 4.8 75 km
4.8 Japonya 2021-09-13 07:59:45 (UTC+03:00) 46.9 km 3.0 31 km
3.0 Nevada 2021-09-13 07:45:12 (UTC+03:00) 11.0 km 4.7 66 km
4.7 Şili 2021-09-13 07:12:28 (UTC+03:00) 11.5 km 2.8 3 km
2.8 Porto Riko 2021-09-13 07:08:00 (UTC+03:00) 7.0 km 3.0 7 km ESE of Ridgely,
3.0 Tennessee 2021-09-13 07:04:58 (UTC+03:00) 9.7 km 5.1 38 km ENE of Qūchān,
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