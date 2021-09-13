ABD'de çarpıcı araştırma: Yer sincapları insanlara benzer karakterlere sahip
Son dakika haberleri... ABD'de çarpıcı bir araştırma yapıldı. California Üniversitesi'nde (UC Davis) yapılan araştırmaya göre altın mantolu yer sincaplarında insanlara benzer karakter özellikleri görülüyor.
Guardian'ın haberine göre, Animal Behavior'da bu ay yayımlanan araştırmada, çalışmanın batı ABD ve Kanada'da yaygın olan bu sincap türünde kişiliği belgeleyen ilk araştırma olduğu iddia ediliyor.
Hayvan araştırmacıları, sincaplarda "cesur, agresif, atletik ve girişken" gibi insana benzer karakter özellikleri keşfetti.
Kemirgenler üzerinde ayna görüntüsüne nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek ve kaçmadan önce ne kadar zaman geçtiğini görmek için vahşi doğada onlara yaklaşmak gibi bir dizi bilimsel testi içeren araştırmaya göre, bazı sincaplar diğerlerinden daha dışa dönük.
Üç yıllık süre boyunca toplanan veriler, analistlerin daha cesur ve daha aktif sincapların daha utangaç ve daha az aktif olanlara göre daha fazla yer kapladığını ve yiyecek gibi kaynakları biriktirmede daha başarılı olduğunu gösterdi.
Çalışma, daha agresif sincapların kaya gibi tüneklere daha fazla erişiminin olduğunu, avcıları tespit etmek ve onlardan kaçmak için daha iyi görüş noktaları belirlediklerini ortaya çıkardı.
UC Davis web sitesinde yer alan çalışmanın girişinde "Onların cıvıldayıp zıpladıklarını, durup sonra aceleyle koştuklarını gördükten sonra yer sincaplarının kişiliklerinin olması şaşırtıcı görünmeyebilir." ifadesi kullanıldı.
Çalışmada hayvan karakteri alanındaki bilimsel araştırmaların oldukça yeni olduğu belirtilerek, hayvan karakterinin ekolojik sonuçlarının da bulunduğu kaydedildi.
Çalışmada "Daha cesur, daha saldırgan sincaplar daha fazla yiyecek bulabilir veya daha geniş bir bölgeyi savunabilir ancak riskli davranışları onları yırtıcılara veya kazalara karşı savunmasız hale getirebilir." örneğine yer verildi.
Araştırmanın baş yazarı Jaclyn Aliperti ve diğer araştırmacılar, çok sayıda yaygın ağaç sincabına ev sahipliği yapan üniversitenin sağladığı verileri ve kendi testlerini sincap bireyselliği üzerine yapılan küçük ama giderek artan sayıda çalışmaya eklemek için kullandıklarını belirtti.
Aliperti, sincapları daha çok bir birey gibi gördüğünü kaydederek, "Yaban hayatı yönetiminde kişiliğin hesaba katılması, özellikle insan faaliyeti nedeniyle habitatın değişmesi veya yok edilmesi gibi yeni koşullara yaban hayatından gelecek tepkileri tahmin ederken önemli olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?
- MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı
- KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?
- iPhone 13 (Apple) tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?
- AKS sınav sonuçları için beklenen açıklama! 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!
- İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
- MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı şartları neler?
- Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
- Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm Eylül’de mi?
- BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...