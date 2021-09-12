ABD teyakkuza geçti: Nicholas fırtınası yerle bir edebilir!

IDA KASIRGASI'NDA 100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da milyarlarca dolar hasara neden olan Ida Kasırgası, ülkenin kuzeydoğu eyaletleri New York ve New Jersey'de de aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınlarına neden olmuş, ülke genelinde 100'den fazla can kaybı yaşanmıştı.