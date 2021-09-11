Son dakika: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Türklere teşekkür: Bu ülke size çok şey borçlu





Göçmenlerin Almanya için yaptıklarını takdir eden Steinmeier, "Almanya'yı sosyal olarak daha açık ve çeşitli, ekonomik olarak daha güçlü ve daha müreffeh yapmak için çok şey yaptınız. Almanya'da bunu kabul etmemiz on yıllar sürdü. 60 yıl sonra da teşekkür etmek için geç değil. Bir vatandaş ve Cumhurbaşkanı olarak tüm ülke adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.