Son dakika: Fas'ın yeni başbakanı Aziz Ahnuş oldu
Son dakika haberleri... Fas Kralı 6. Muhammed, Aziz Ahnuş’u ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.
Son dakika haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Aziz Ahnuş'u ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.
AZİZ AHNUŞ KİMDİR?
1961 yılında Fas'ın güney kısmında yer alan Tefravut kentinde dünyaya gelen Ahnuş, eğitim için gittiği Kanada'da Sherbrooke Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ni bitirerek 1986 yılında ülkesine döndü.
Ahnuş, Fas'a gelmesinin ardından ailesine ait olan ve ülkede petrol ve doğal gaz alanında faaliyet gösteren "AKWA Group Şirketi"nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaya başladı.
2003-2007 yılları arasında Fas'ın Sus Massa Dara bölge valiliği görevini üstlenen Ahnuş, Fas Bankası'nda da yönetim kademesinde çeşitli görevlerde bulundu.
İlk kez 2007-2011 yılları arasında Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanlığı görevini üstlenen Ahnuş, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) önderliğinde kurulan son koalisyon hükümetinde de (2016-2021) bu görevini devam ettirdi.
Fas Kralı 6'ncı Muhammed ile arkadaş olduğu bilinen Ahnuş'un, Krallığa bağlı çevre koruma ve toplumsal sorunların çözümü üzerine faaliyet gösteren birçok kuruma üyeliğinin bulunduğu belirtiliyor.
Aziz Ahnuş önderliğindeki RNI, 2016 genel seçimlerinde 37 milletvekili çıkararak kurulan koalisyon hükümetinin büyük ortaklarından oldu.
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