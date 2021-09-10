Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu! Rusya-Belarus Birlik Devleti programı kabul edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı konusunda anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile basın toplantısı düzenleyen Putin "Bugün 28 maddelik programın tümünün kabul edildiğini memnuniyetle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı üzerinde anlaşıldığını duyurdu. Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Kremlin Sarayı'nda yaklaşık 3,5 saatlik görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
PUTİN DUYURDU
Lukaşenko ile Birlik Devleti'nin ekonomik ve sosyal alanlarda entegrasyonu sağlayacak 28 maddelik programı üzerinde konuştuklarını belirten Putin, programın genel olarak iki ülkenin ekonomisinin çeşitli alanlarını birleştirmeye, ortak finans ve enerji piyasaları oluşturmaya, ortak sanayi ve tarım politikaların uygulanmasına yönelik olduğunu ifade etti.
Putin, "Bugün 28 maddelik programın tümünün kabul edildiğini memnuniyetle belirtmek isterim." ifadesini kullandı.
PROGRAMIN ONAYLANDIĞI BELİRTTİ
Belarus'un başkenti Minsk'te 10 Eylül'de Birlik Devleti Bakanlar Konseyi toplantısında programın onaylanacağını belirten Putin, daha sonra programın yıl sonuna kadar toplanması planlanan Birlik Devleti Yüksek Konseyi'nde kabul edileceğini kaydetti.
Putin ayrıca, Belarus'a sevk edilen doğal gazın gelecek yıl da bu yılın fiyatı gibi 128,5 dolar kalacağını söyledi.
LUKAŞENKO'DAN ENTEGRASYONUN HALKLARIN ÇIKARINA OLDUĞU VURGUSU
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Birlik Devleti programının iki ülkenin ekonomi kurumları için eşit şartlar sağladığına dikkati çekerek, Belarus ve Rus şirketler için adil rekabet oluşması gerektiğini, entegrasyonun eşitlik, karlı ve verimli iş birliği için başlatıldığını vurguladı.
Lukaşenko, "Entegrasyon Belarus ve Rus halkı için kötü bir şey içermiyor, karşılıklı çıkar özelliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Belarus ve Rusya arasında ortak para birimine geçişin her iki ülkenin merkez bankalarının isteği üzerine gündemden çıkarıldığına işaret eden Lukaşenko, ancak ileride tekrar bu meselenin gündeme alınabileceğini ifade etti.
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