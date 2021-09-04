Azerbaycan'dan Rusya'ya "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" tepkisi

"RUSYA GEREKLİ ADIMLARI ATACAK"

Abdullayeva, "Karşı taraf sorunun teknik bir hata olduğunu kaydederek bunun giderilmesi için gerekli adımların atılacağını, aynı zamanda gelecekte bu tür konulara dikkat edileceğini belirtti." ifadesini kullandı.