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Azerbaycan'dan Rusya'ya "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Azerbaycan’dan Rusya’ya Dağlık Karabağ Cumhuriyeti tepkisi

Azerbaycan, Rusya'nın devlete ait internet sitesinde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesinin kullanılmasına itiraz ettiğini bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva konuya dair yaptığı son dakika açıklamasında "Karşı taraf (Rusya) sorunun teknik bir hata olduğunu kaydederek bunun giderilmesi için gerekli adımların atılacağını, aynı zamanda gelecekte bu tür konulara dikkat edileceğini belirtti" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da devlete ait internet sitesinde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesinin kullanılması nedeniyle diplomatik kanallardan Rus tarafına itiraz iletildiğini kaydetti.

"DOSTLUK RUHUNA AYKIRI"

Sözcü Abdullayeva, bu gibi yanlış bilgilerin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine dayalı ilişkilerin ruhuna uymadığının karşı tarafın dikkatine sunulduğunu aktardı.

"RUSYA GEREKLİ ADIMLARI ATACAK"

Abdullayeva, "Karşı taraf sorunun teknik bir hata olduğunu kaydederek bunun giderilmesi için gerekli adımların atılacağını, aynı zamanda gelecekte bu tür konulara dikkat edileceğini belirtti." ifadesini kullandı.

KRİZ YARATAN GELİŞME

Rusya'nın devlet ihaleleri resmi internet sitesindeki duyuruda, Karabağ'da Rus unsurların geçici bulunduğu bölge Azerbaycan toprağı olarak değil "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" olarak ifade edilmişti.

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