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Son dakika: ABD'den açıklama: Türkiye ve Katar ile çalışacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Son dakika: ABD’den açıklama: Türkiye ve Katar ile çalışacağız

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

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