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Son dakika: Türkiye AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Son dakika: Türkiye AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı. (SON DAKİKA DÜNYA HABERİ)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini duyurdu.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik yeterlilik kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos'ta AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır."

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