Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında

Kırgızistan'da iş yapmak için elverişli bir ortamın yaratılması konusuna da değinen Caparov, bu alanda maliye, ulaştırma ve lojistik ile dış ticaret politikalarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere radikal ekonomik reformların başladığını vurguladı.

Caparov, siyasi, ticari ve ekonomik bağların, güvenlik ve askeri-teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesine odaklandıklarını, su kaynakları, enerji, altyapı, tarım, ayrıca sağlık, eğitim, kültür, finans ve teknoloji konularında belirli anlaşmalara varmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.