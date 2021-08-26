Türkiye’den Venezuela’ya selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın batısı kesimindeki Merida'da meydana gelen sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sebebiyle pek çok kişinin yaşamını yitirmesini derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: