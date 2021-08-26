Türkiye'den Venezuela'ya selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
DÜNYA AA
Venezuela’da yoğun sağanak yağış sebebiyle sel ve toprak kayması oldu. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya, ülkenin Merida eyaletinde meydana gelen afette yaşamını yitirenler sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın batısı kesimindeki Merida'da meydana gelen sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sebebiyle pek çok kişinin yaşamını yitirmesini derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Dost Venezuela halkı ve hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."