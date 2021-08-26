26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'den Venezuela'ya selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Venezuela'ya selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.08.2021
ABONE OL
Türkiye’den Venezuela’ya selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Venezuela’da yoğun sağanak yağış sebebiyle sel ve toprak kayması oldu. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya, ülkenin Merida eyaletinde meydana gelen afette yaşamını yitirenler sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın batısı kesimindeki Merida'da meydana gelen sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sebebiyle pek çok kişinin yaşamını yitirmesini derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dost Venezuela halkı ve hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA