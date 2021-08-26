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Meksika donanmasına ait askeri helikopter düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Meksika donanmasına ait askeri helikopter düştü

Meksika ordusuna ait askeri helikopter Hidalgo eyaletinde fırtına nedeniyle düştü. Ülkenin korkuya kapıldığı kazada 4 askerin yaralandığı açıklandı. Helikopterde Veracruz kentinin hükümet sekreterinin de bulunduğu belirtildi.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, askeri helikopterin 50 metre yükseldikten sonra şiddetli fırtına etkisiyle düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Eyalete bağlı Agua Blanca de Iturbide kasabasında, Veracruz kentinin hükümet sekreterinin de içinde bulunduğu helikopter, kalkıştan kısa süre sonra pilotun kontrolü kaybetmesiyle düştü.

Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sekreter açıklamasında, Grace Kasırgası'ndan etkilenen bölgelerde keşif uçuşu yaptıklarını belirterek, "Talihsiz bir kaza oldu, dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok şükür insan kaybı olmadı." dedi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, helikopterin düşme anı kameralara yansıdı.

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