Meksika donanmasına ait askeri helikopter düştü

Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sekreter açıklamasında, Grace Kasırgası'ndan etkilenen bölgelerde keşif uçuşu yaptıklarını belirterek, "Talihsiz bir kaza oldu, dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok şükür insan kaybı olmadı." dedi.