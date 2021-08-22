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Brezilya'da şaşkınlık veren olay: 6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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Brezilya’da şaşkınlık veren olay: 6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

Son dakika haberine göre: Brezilya'da bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakayı ele verdi. Sağlık Bakanlığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken ülke basını söz konusu kişinin yaşanan elektronik arıza sayesinde 3 farklı hastanede aşı olabildiğini yazdı.

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüse karşı pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde milyarlarca doz aşılama yapıldı.

Brezilya’da şaşkınlık veren olay: 6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

Uzmanlar 'mutlaka aşı yapın' çağrısı yaparken, Brezilya'da Kovid-19'a karşı 5 kez aşılanan bir kişi 6. dozu yaptırırken yakalandı.

Brezilya’da şaşkınlık veren olay: 6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

Brussel Times'ta yer alan habere göre, söz konusu kişi 12 Mayıs - 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca, 2 BioNTech aşısı oldu.

Brezilya’da şaşkınlık veren olay: 6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

16 Ağustos'ta 6. dozu olmak için harekete geçen adı açıklanmayan kişi yakayı ele verdi.

Sağlık Bakanlığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken ülke basını söz konusu kişinin yaşanan elektronik arıza sayesinde 3 farklı hastanede aşı olabildiğini yazdı.

Brezilya’da şaşkınlık veren olay: 6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

Ancak söz konusu olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Brezilya’da şaşkınlık veren olay: 6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya’da şaşkınlık veren olay: 6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 570 bini aştı.

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