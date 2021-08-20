İngiltere'den onay çıktı! Koronavirüs ile mücadelede bir ilk...
Koronavirüs ile mücadelede önemli bir adım İmgiltere'den geldi. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisinin kullanımını onayladığını duyurdu. Peki, ilaç hastalara nasıl uygulanacak? İlacın içinde hangi maddeler bulunuyor? İlaç hangi firmalar tarafından geliştirildi? İşte detaylar…
İngiltere'de koronavirüsü (Kovid-19) önlemek amacıyla geliştirilen ilk ilaç için onay verildi.
İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) klinik araştırma verilerine göre ilacın enfeksiyonu önleme ve akut enfeksiyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılabileceğini belirtildi.
PROTEİNLERDEN OLUŞUYOR
İlacın virüs nedeniyle hastane tedavisi gerekliliğini de azaltabileceği ifade edildi.
Denemeleri yaygın aşılamadan ve Kovid-19'un mutasyonlarının ortaya çıkmasından önce başlayan ilacın, bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan insan yapımı proteinlerden oluştuğu aktarıldı.
İLAÇ HASTALARA NASIL UYGULANACAK?
Regeneron ve Roche tarafından geliştirilen ilacın enjeksiyon veya infüzyon yoluyla hastalara verileceği, ilacın virüsün solunum sistemine sıkıca bağlandığı bölgelerde etki ettiği kaydedildi.
Hükümet ve Ulusal Sağlık Servisinin (NHS), tedavinin zamanı geldiğinde ilacın hastalara nasıl uygulanacağına yönelik bilgileri onaylayacağı vurgulandı.
"HARİKA BİR HABER"
MHRA'dan Dr. Samantha Atkinson, "Hayat kurtarmaya ve Kovid-19'a karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilecek başka bir terapötik tedavinin onaylandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise Kovid-19 için geliştirilen ilk ilaç tedavisinin onaylanmasının "harika bir haber" olduğunu ve "hastalara mümkün olan en kısa sürede sunulabileceğini umduğunu" dile getirdi.
Javid, tedavinin aşılamaya ek olarak Kovid-19 ile mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.
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