Haiti'deki 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 1941'e yükseldi
Cumartesi günü Haiti'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi. Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi uluslararası yardım çağrısında bulundu.
Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi.
Yetkililer, şiddetli sarsıntı nedeniyle şimdiye kadar 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
7.2 İLE SALLANDI
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu. Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1941'e çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bin 900'ü geçtiğini belirtti.
Ülkeye uluslararası yardımlar kapsamında ABD'den uzman arama kurtarma ekibinin gelmesinin yanı sıra Meksika'dan 15,4 ton yiyecek, ilaç ve su dahil bazı yardımlar ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü. USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.
Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti. Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.
Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
HAİTİ'DE 2010'DA MEYDANA GELEN DEPREM
Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı. Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.
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