Haiti’deki 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 1941’e yükseldi

HAİTİ'DE 2010'DA MEYDANA GELEN DEPREM

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı. Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.