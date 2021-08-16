Son dakika: Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber’e konuştu! Herkesin içi rahat olsun

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

A Haber canlı yayınına bağlanan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'daki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Afganistan arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirten Shaheen, "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Her hangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz." dedi.