Son dakika: Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremde 304 kişi hayatını kaybederken, bölgede daha fazla artçı depremin beklendiği ifade edildi. Başbakan Ariel Henry yaptığı açıklamada "Şu anda yaşadığımız bu feci durumla mücadele etmek için tüm Haitililerin dayanışma ruhuna ve bağlılığına ihtiyacımız var." dedi.
Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntının yaşandığını ve ilerleyen günlerde daha fazla artçı beklendiğini bildirdi.
Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e çıktığını belirtti. Yetkililer, USGS'nin ana depremden bu yana toplam 9 artçı sarsıntı kaydettiğini aktardı.
Başbakan Ariel Henry Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesindeki depremin "dramatik" olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda yaşadığımız bu feci durumla mücadele etmek için tüm Haitililerin dayanışma ruhuna ve bağlılığına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü. USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.
Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti. Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti. Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
HAİTİ DEPREMİ
Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.
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