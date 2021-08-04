İsrail merkezli araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı...
İsrail'de birçok tıp merkezi tarafından yürütülen bir araştırmada, Pfizer/BioNTech korona virüs (Covid-19) aşısının bir tür göz iltihabı ile bağlantılı olabileceği tespit edildi.
Rambam Sağlık Kampüsü, Galilee Tıp Merkezi (GMC), Shaare Zedek Tıp Merkezi, Sheba Tıp Merkezi, Kaplan Tıp Merkezi ve Sourasky Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırmaya liderlik eden İsrail'in Tel Aviv kentinde yer alan Sourasky Tıp Merkezi'nin Üveit ve İltihaplı Göz Hastalıkları Servisi Göz Hekimliğinde Prof. Zohar Habot-Wilner yaptığı açıklamada, 2 doz Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı uygulanan 21 kişide, ilk doz aşının uygulanmasından itibaren 1 ila 14 gün arasında bir tür göz iltihabı olan Ön Üveit (Anterior Üveit) geliştiğini ve 2 kişide ise Multevanescent Beyaz Nokta Sendromu (MEWDS) tespit edildiğini belirtti.
Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının Ön Üveit ile bağlayan çalışmadaki tüm hastaların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Naranjo kriterlerini karşıladığını belirten Habot-Wilner, hastaların 8'inde en az 1 ila 15 yıl önceden Üveit öyküsü olduğunu ve yalnızca 3 şiddetli Üveit vakasının olduğunu kaydetti. Habot-Wilner, yalnızca 1 vakanın 2. doz aşıyı aldıktan sonra durumunun kötüleştiğini ve uygun tedavi ile hastalığın düzeldiğini bildirdi.
"ÜVEİT ÖYKÜSÜ OLAN VEYA OLMAYAN İNSANLARA..."
Açıklamasında, Üveit öyküsü olan veya olmayan herkese yine de Covid-19'a karşı aşı olmalarını önerdiğini belirten Habot-Wilner, "Sonuç olarak, Üveit öyküsü olan veya olmayan insanlara Covid-19 aşısı olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.
Aşı olduktan sonra Üveit atağı geçiren kişilerin, göz muayenesi yaptırmaları ve uygun tedavi görmeleri gerektiğine dikkat çeken Habot-Wilner, genel olarak aşı uygulandıktan sonra Üveit gelişmesinin "oldukça nadir" olduğunu, fakat araştırma sonucunda göz iltihabı vakalarının diğer aşılarla ilişkili olduğunu ifade etti.
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