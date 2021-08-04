İsrail merkezli araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı...

"ÜVEİT ÖYKÜSÜ OLAN VEYA OLMAYAN İNSANLARA..."



Açıklamasında, Üveit öyküsü olan veya olmayan herkese yine de Covid-19'a karşı aşı olmalarını önerdiğini belirten Habot-Wilner, "Sonuç olarak, Üveit öyküsü olan veya olmayan insanlara Covid-19 aşısı olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.