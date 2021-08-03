ABD'de kamyon şoförü krizi! Tüm dünyadan şoför arıyorlar

ABD'de yaşanan şoför krizinin tedariklerde aksamalara neden olduğu belirtildi. Tedarik problemleri için Çalışma Bakanlığı'nın ve Biden yönetiminin adım atması beklenirken, bazı havaalanlarında jet yakıtlarının tükendiği duyuruldu. Kereste fiyatlarını da etkileyen durumla fiyatların rekor kırdığı belirtildi.

Pandemiden önce de yaşanan bu kriz pandemiyle katlanarak devam etti. En büyük etkenin çalışanların emekliliklerini öne alması olduğu söyleniyor. Sektörün cazibesini kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak ağır çalışma saatleri gösterildi.