Katar'dan Türkiye'ye arama kurtarma desteği

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Katar İç Güvenlik Güçlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Grubundan bir ekibin Türkiye'ye hareket ettiği belirtildi.

Ekibin, orman yangınlarında kaybolanları arama ve kurtarma çalışmalarına katılacağı ifade edildi.