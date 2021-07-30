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İsrail'de uçuşlar durdu! Alev alev yandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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İsrail'de uçuşlar durdu! Alev alev yandı

Son dakika haberi... İsrail’in tek Uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion’un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu.

Uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion'dan aktarılan bilgiye göre, güvenlik görevlileri bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin yakınları güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Yetkililer gözaltı sebebine dair bir açıklama yapmadı.

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