İsrail'de uçuşlar durdu! Alev alev yandı

Uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion'dan aktarılan bilgiye göre, güvenlik görevlileri bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin yakınları güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Yetkililer gözaltı sebebine dair bir açıklama yapmadı.