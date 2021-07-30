İsrail gemisine saldırı! Umman Denizi'nden sıcak saatler
İngiliz basını, İsrail'e ait bir geminin Umman Denizi'nde saldırıya uğradığını duyurdu. Umman makamlarından henüz bir açıklama gelmezken, Ortadoğu'da devriye gezen ABD 5. Filosu da herhangi bir bilgi vermedi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail'e ait bir geminin Basra Körfezi girişinde yer alan Umman Denizi'nde saldırıya uğradığını bildiriyor
İngiltere Savunma Bakanlığı'na dayandırılan habere göre, saldırı Perşembe gece saatlerinde Umman'ın güneydoğusunda yer alan Mesire Adası açıklarında gerçekleşti. Olayın araştırıldığını belirten İngiltere Savunma Bakanlığı, saldırının kıyıdan 185 mil, yaklaşık 300 kilometre açıklarında düzenlendiğini kaydetti.
Umman makamlarından henüz bir açıklama gelmezken, Ortadoğu'da devriye gezen ABD 5. Filosu da herhangi bir bilgi vermedi.