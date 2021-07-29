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Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın Selahaddin ilinde Irak Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedenine yönelik bilgi verilmedi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Selahaddin iline bağlı Amirli kasabasında Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin görev sırasında düştüğü bildirildi.

Kaza sonucu helikopterde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazanın nedenine yönelik bilgi verilmedi.

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