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Ekvator Ginesi Fransız askeri helikopterini alıkoydu ve askerler gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2021
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Ekvator Ginesi Fransız askeri helikopterini alıkoydu ve askerler gözaltına alındı

Ekvator Ginesi'nin, hava sahasına izinsiz girdiği gerekçesiyle Fransız askeri helikopterini alıkoyduğu belirtildi. Operasyon sırasında helikopterdeki Fransız askerlerin de gözaltına alındığı ileri sürülüldü.

Ekvator Ginesi Televizyonu RTVGE'nin haberine göre, ülkenin liman şehri Bata'daki havalimanına inen Fransız askeri helikopterinin izinsiz uçuş yaptığı belirlendi.

Helikopter, hem uluslararası havacılık kurallarını ihlal ettiği hem de ulusal güvenliğe karşı suç işlendiği gerekçesiyle alıkonuldu.

Operasyon sırasında helikopterdeki Fransız askerlerin de gözaltına alındığı ileri sürülüyor.

FRANSA'YA MİSİLLEME Mİ?

Fransa Yargıtayı, dün, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang'ın Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylamıştı.

Fransız mahkemesi, el konulan malların ülkeye iadesini kararlaştırılmıştı.

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