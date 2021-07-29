ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'a aba altından sopa gösterdi! ''Müzakereler sonsuza kadar devam etmeyecek''

Avrupalı tarafların da katıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır devam eden müzakereler, 19 Haziran'da İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin kazanmasıyla çıkmaza girmişti.

Reisi, ABD yaptırımları kapsamlı bir şekilde kaldırılmadıkça Tahran'ın nükleer anlaşmaya yanaşmayacağını açıklamıştı.

Washington da bu ön şartın kabul edilemez olduğunu belirterek, "müzakerelerin sonsuza kadar devam edemeyeceği" uyarısında bulunmuştu.