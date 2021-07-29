ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'a aba altından sopa gösterdi! ''Müzakereler sonsuza kadar devam etmeyecek''
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuveyt ziyareti esnasında İran'la yürütülen nükleer müzakerelerle ilgili açıklamada bulundu. İran'la yürüttükleri müzakerelerin sonsuza kadar devam etmeyeceğini belirten Blinken, aba altından sopa gösterdi.
Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kuveyt devlet televizyonunda yayımlanan basın toplantısında Blinken, "Viyana'da İranlılarla dolaylı müzakerelerde bulunduk, iyi niyetimizi ve nükleer anlaşmaya geri dönmeyi istediğimizi gösterdik." dedi.
''TOP ARTIK İRAN'DA''
Blinken, "İran'la müzakereler sonsuza kadar devam etmeyecek. Top artık İranlıların sahasında ve karar alması gereken onlar." ifadesini kullandı.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ise ABD'nin, bölgede güvenliğin sağlanması konusuna verdiği önemi gösterdiğini söyledi.
Sabah ayrıca, Kuveyt ile ABD arasında stratejik diyalog toplantılarının beşincisini düzenlenmeyi istediklerini kaydetti.
ABD-Kuveyt Stratejik Diyalog toplantılarının ilki 2016 ve ikincisi 2018 yılında Washington'da, üçüncüsü 2019'da Kuveyt'te, dördüncüsü ise geçen sene video konferans yöntemiyle yapılmıştı.
Avrupalı tarafların da katıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır devam eden müzakereler, 19 Haziran'da İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin kazanmasıyla çıkmaza girmişti.
Reisi, ABD yaptırımları kapsamlı bir şekilde kaldırılmadıkça Tahran'ın nükleer anlaşmaya yanaşmayacağını açıklamıştı.
Washington da bu ön şartın kabul edilemez olduğunu belirterek, "müzakerelerin sonsuza kadar devam edemeyeceği" uyarısında bulunmuştu.
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