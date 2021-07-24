Son dakika: Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre: Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildiği bildirildi.
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