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Son dakika: Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.07.2021
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Son dakika: Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre: Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Yerin 116 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen tektonik depremden 5 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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