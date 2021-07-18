18 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'da 5,7 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son dakika: İran'da 5,7 büyüklüğünde korkutan deprem!

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
ABONE OL
Son dakika: İran'da 5,7 büyüklüğünde korkutan deprem!

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan son depremin merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesi olarak açıklanadı. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ... Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesinin Heşt kasabası olan deprem, yerel saatle 19.04'te kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA