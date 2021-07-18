Son dakika: İran'da 5,7 büyüklüğünde korkutan deprem!
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İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan son depremin merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesi olarak açıklanadı. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ... Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesinin Heşt kasabası olan deprem, yerel saatle 19.04'te kaydedildi.
Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.