Hindistan'da kurban yasağı: Hapis cezasına rağmen bazı bölgelerde kesim yapılacak
Hindistan Keşmir'de Kurban Bayramı nedeniyle inek, buzağı ve develerin kurban olarak kesilmesi yasaklandı. Hindistan Hayvancılık Bakanlığı kolluk kuvvetlerine talimat vererek denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Geçtiğimiz yıllarda Keşmir'de para ve hapis cezalarına rağmen inek gibi büyükbaş hayvanlar kurban edilmişti.
Hindistan, Keşmir'de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve develerin kurban olarak kesilmesini yasakladı.
İNEK BUZAĞI VE DEVE KESİMİ YASAK
Hindistan'dan Kurban Bayramı öncesinde Keşmir sorunu ile ilgili tartışmalara yol açabilecek bir adım geldi. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Keşmir' de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve deve gibi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi yasaklandı. Hindistan Hayvancılık Bakanlığı talimatı doğrultusunda getirilen yasağın uygulanması ve denetimi konusunda kolluk kuvvetlerine çağrıda bulunuldu.
Nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si Müslüman olan Keşmir'de inek kesmek yasak olurken, Kurban Bayramı'nda koyun ve keçi kesiliyor. Keşmir' e bağlı bazı yerleşim bölgelerinde ise para veya hapis cezalarına rağmen inek gibi büyükbaş hayvanlar da kurban olarak kesiliyor.
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