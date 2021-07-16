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Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

Son dakika haberine göre: Brezilya'da düşük yapan 23 yaşındaki kadın, başka birinin bebeğini çalarken hastane görevlisine yakalandı. Hemşire kılığında bebek hırsızlığı yapmaya çalışan genç kadını ise kolunda hasta bilekliğinin olmaması ele verdi.

Brezilya'nın Curitiba şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Talita Meireles, hastanede doğurduğu bebeğini birkaç saat sonra kaybetti.

Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

Kocasına bebeğinin öldüğünü söylemekten korkan Talita, hemşire kılığına girip yeni doğan bebeklerin tedavi edildiği bölümden bebek çalmaya çalıştı.

Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

Bebeği çalmaya çalışırken yakalanan Talita, polise verdiği ifadede kocasına bebeğinin öldüğünü söylemekten korktuğu için böyle bir işe giriştiğini söyledi.

Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

Talita, bebeğini kaybettikten sonra diğer bebeklere baktığını ve bir tanesini alıp eve götürmeye çalıştığını, kötü bir şey yapma niyetinin olmadığını gözyaşları içinde anlattı.

Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

Talita kimsenin şüphelenmemesi için bebeği almadan önce odada gördüğü hemşire elbisesini giydiğini söyledi.

Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

Genç kadın, bebeği aldıktan sonra hastaneden çıkmadan önce üzerine giydiği hemşire elbiselerini çıkardı.

Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

Bir hastane çalışanı ise Talita'nın kolunda hasta bilekliğinin olmadığını fark etmesi üzerine kadın yakalandı.

Bebeğini kaybetti! Hemşire kılığında başkasının çocuğunu çalmaya kalkıştı

Bebek, annesine teslim edilirken Talita, olay yerine gelen polis ekipleri ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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