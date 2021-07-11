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Son dakika: Bulgaristan'daki erken seçimden flaş haber! Boyko Borisov'un partisi GERB önde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Son dakika: Bulgaristan'daki erken seçimden flaş haber! Boyko Borisov'un partisi GERB önde...

Son dakika haberi... Bulgaristan'da yapılan erken seçimi, sandık çıkış anketlerine göre Boyko Borisov'un partisi GERB'in az farkla önde götürdüğü bildirildi. Borisov, Türkiye ile sürdürdüğü iyi ilişkiler ile biliniyor. 4 Nisan 2021'de yapılan seçimin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, parlamento feshedilerek erken seçim kararı alınmıştı.

Bulgaristan'da yapılan erken seçimi, sandık çıkış anketlerine göre Boyko Borisov'un partisi GERB'in az farkla önde götürdüğü bildirildi. B

Borisov, Türkiye ile yürüttüğü pozitif ilişkilerle biliniyor.

BULGARİSTAN'DA SEÇMENLER, ERKEN GENEL SEÇİM İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Bulgaristan'da kayıtlı 6 milyon 711 bin 48 milyon seçmen, erken seçim kapsamında parlamentoda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında gitti.

4 Nisan 2021'deki seçim sonucu hükümet kurulamaması nedeniyle alınan erken seçim kararı kapsamında düzenlenen parlamento seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'da başladı.

Seçmenler, ülkede 13 bin, yurt dışında ise 748 seçim merkezinde oy kullanıyor.

(Bulgaristan eski Başbakanı Boyko Borissov da başkent Sofya'da oyunu kullandı)

Seçimde, 23 parti ve koalisyonun gösterdiği yaklaşık 5 bin 81 aday yarışıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunan seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanıyor.

Seçim öncesi yapılan anketler, 6 parti ve koalisyonun parlamentoya girebileceğini gösteriyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, sabah erken saatlerde oyunu Kırcaali şehrinde kullandı.

Karadayı, sandık başında yaptığı açıklamada, "Son 12 yıldır Bulgaristan'da devletçilikte, demokraside kriz yaşanırken, insan hakları alanında geri adımlar atılıyor. Siyaset, artık normalleşmeye ihtiyaç duyuyor." dedi.

4 Nisan 2021'de yapılan seçimin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, parlamento feshedilerek erken seçim kararı alınmıştı.

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