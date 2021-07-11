Son dakika: Bulgaristan'daki erken seçimden flaş haber! Boyko Borisov'un partisi GERB önde...

BULGARİSTAN'DA SEÇMENLER, ERKEN GENEL SEÇİM İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ



Bulgaristan'da kayıtlı 6 milyon 711 bin 48 milyon seçmen, erken seçim kapsamında parlamentoda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında gitti.