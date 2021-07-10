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SON DAKİKA: İran’ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde büyük patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Son dakika haberi... İran’ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında bir cisimden kaynaklı patlama meydana geldi.

Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.

İran’da büyük patlama İRAN'DA BÜYÜK PATLAMA

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