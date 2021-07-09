İsrail'in zulmü devam ediyor! Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladılar
Son dakika haberleri... Katil İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları bitmek bilmiyor. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırısı nedeniyle 11 kişi yaralandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneydoğusundaki Kusra beldesinde İsrail güçlerinin plastik mermiyle yaraladığı 11 kişi ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 20 kişiye müdahale edildiği ifade edildi.
Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde İsrail güçlerinin müdahalesinde göz yaşartıcı gazdan etkilenen 6 kişinin de tedavi edildiği kaydedildi.
Batı Şeria'da Nablus kentine bağlı Kusra köyünde 3 Temmuz'da İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Muhammed Farid Ali Hasan yaşamını yitirirken, İsrail güçleri cesedi halen ailesine teslim etmedi.
İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.
Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde şehit edilen 254 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşure ayı ne zaman 2021? Aşure ayı bu sene hangi ay olacak? En güzel aşure tarifi...
- EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...
- Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...
- Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...
- Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? 11 gün mü?
- Satan bin pişman, fiyatlar arşa çıkıyor! İkinci el araba için tarih verildi! Beklenenden daha çok...
- Bankalar ateş aldı! Faizler tırmanışa geçti! 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak?
- 2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar?
- e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?
- Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...
- e-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama! 2021 atama tercihleri ne zaman?