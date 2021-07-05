Hazar Denizi'nde şiddetli patlama! Gökyüzünü aydınlatan alev
Hazar Denizi'nde Azerbaycan'ın başkenti Bakü açıklarında şiddetli patlama endişe yarattı. Gökyüzünü aydınlatan alevler Bakü'den gözle görülürken, patlamaya denizde oluşan çamur volkanının neden olabileceği öne sürüldü.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyıları açıklarında Hazar Denizinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından onlarca metre yükselen alevler yaklaşık 20 saniye boyunca gökyüzünü aydınlattı. Bakü'den görülen alevler endişe yaratırken, Hazar Denizindeki platformlardan birinde patlama olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Patlama kısa sürede dünya gündemine otururken, sosyal medyadan da olaya ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde patlamanın ardından yükselen alev topunun geniş bir alanı aydınlattığı görüldü.
SOCAR'DAN 'KAZA YOK' AÇIKLAMASI
Olayla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), patlamanın Ümit doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini, şirket sorumluluk alanında açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde kaza olmadığı açıklamasını yaptı.
Bu arada patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığı ifade edildi.
VOLKANİK ÇAMUR PATLAMASI
Enerji sektörü yetkilileri patlamaya ilişkin araştırma başlatırken, uzmanlar, volkanik çamur patlaması olabileceği yönünde kuvvetli belirtiler olduğu yönünde görüş belirtti. Hazar Denizinde gaz, çamur ve su karışımı çok sayıda çamur volkanı bulunduğunu ifade eden uzmanlar, eldeki ilk bulguların bu yönde olduğunu öne sürdü.
Olayın yaşandığı bölgeye araştırma yapmak üzere uzman ekipler gönderildi.
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