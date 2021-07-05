Hazar Denizi'nde şiddetli patlama! Gökyüzünü aydınlatan alev





VOLKANİK ÇAMUR PATLAMASI



Enerji sektörü yetkilileri patlamaya ilişkin araştırma başlatırken, uzmanlar, volkanik çamur patlaması olabileceği yönünde kuvvetli belirtiler olduğu yönünde görüş belirtti. Hazar Denizinde gaz, çamur ve su karışımı çok sayıda çamur volkanı bulunduğunu ifade eden uzmanlar, eldeki ilk bulguların bu yönde olduğunu öne sürdü.