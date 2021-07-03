Son dakika: Japonya'da sel ve heyelan felaketi! En az 19 kişiden haber alınamıyor

Shizuoka eyalet yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada '19 vatandaşımızın nerede olduğunu bilmiyoruz ve güvenliklerinden endişe ediyoruz' ifadesinin kullanırken yerel yönetimin arama kurtarma çalışmaları için ordudan yardım istediğini sözlerine ekledi.

Heyelan yerel saatle sabah 10.30'da gerçekleşirken bölgedeki çok sayıda evin heyelanla birlikte yıkıldığı ve 200 civarında konutun da şu an için elektriğinin kesik olduğu açıklandı.