AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişilerle diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere veriliyor.

Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.

Sertifika üye ülkelerin dilleri ile birlikte İngilizce olarak hazırlanıyor.