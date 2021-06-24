Göçmen faciası! Yemen açıklarında tekne alabora oldu 300 kişi kayıp

SON DAKİKA HABERİ... Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu.

Teknede bulunan en az 300 göçmenin ölmüş olabileceği vurgulandı.

Gelişmeye dair Yemen'den henüz bir açıklama yapılmadı. Yaşanan bu acı gelişmeyi İngiliz haber ajansı Reuters duyurdu.